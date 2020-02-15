ائتلاف دولة القانون يصدر توضيحا بشأن تصريحات تمثل رأي كتلته

2020/02/15 | 19:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، توضيحا بشأن رأي كتلته النيابية.وقال الناطق باسم الائتلاف بهاء الدين النوري في بيان “العهد نيوز” إن”رأي دولة القانون هو ما يصدر عن رئيس الكتلة أو الناطق باسمها وأي تصريح أخر لا يمثل رأي الكتلة وموقفها رسميا، إنما يمثل رأي شخصي ودولة القانون […]

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