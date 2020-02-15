2020/02/15 | 19:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قال رئيس الوزراء العراقي #محمد_توفيق_علاوي إنه «اقترب» من إكمال كابينة وزارية مستقلّة من الأكفاء والنزيهين «دون تدخّل أي طرفٍ سياسي».وكتب “علاوي” على حسابه في (تويتر): «اقتربنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يؤكّد: قريباً.. حكومةٌ دون تدخّل أيّ طرفٍ سياسي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يؤكّد: قريباً.. حكومةٌ دون تدخّل أيّ طرفٍ سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).