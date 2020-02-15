بالفيديو.. نائبة بريطانية تستغل سقوط ثوبها للعمل الخيري

2020/02/15 | 19:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احدثت النائبة البريطانية المحافظة من حزب العمال تريسي برابين، الاسبوع الماضي، موجة من التفاعل في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا، بعد سقوط جزء من فستانها اثناء تقديمها مداخلة في احدى جلسات مجلس العموم البريطاني.وأضطرت برابين 58 عاماً، للدفاع عن ملابسها في تويتر بعد أتهمت بأن ملابسها “غير ملائمة”، بالقول “آسفة ليس لدي […]

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