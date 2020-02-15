2020/02/15 | 19:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنذار لهاني شاكر بسبب حسن شاكوش المستقلة /أرسل محام مصري إنذارا رسميا لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب قبوله عضوية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ورفضه لآخرين، معتبرا ذلك كيلا بمكيالين ومخالفا للشروط التي وضعها القانون.وقال المحامي أيمن محفوظ، في إنذاره إنه استند إلى ما أدلى به “شاكر” من تصريحات حول قبول المطرب حسن شاكوش […]

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