بيانات: تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني

2020/02/15 | 20:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برلين/ متابعة

تصدرت بيانات نمو اقتصاد ألمانيا المخيبة للآمال المشهد في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع.

وفشل اقتصاد ألمانيا في النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي بعدما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي "صفراً" مقارنة مع زيادة قدرها 0.2 بالمئة خلال الربع السابق له.

وجاءت البيانات بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى نمو اقتصاد ألمانيا بنحو 0.1 بالمئة.

وأثر تباطؤ استهلاك الأسر والإنفاق الحكومي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وعلى صعيد منطقة اليورو، فقد تباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع المنتهي في كانون الأول الماضي إلى 0.1 بالمئة لكنه جاء وفقاً للتوقعات.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة عند تسوية جلسة اليوم مع تركيز المستثمرين على احتمالية قيام أوبك بخفضٍ إضافي لإنتاج الخام لمواجهة فيروس

كورونا.

وتمكنت أسعار الخام من تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 6 أسابيع بمكاسب تجاوزت 3 بالمئة.

بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصتين خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى 678 منصة.

كما صعدت أسعار الذهب عند التسوية لأعلى مستوى في أسبوعين لتحقق مكاسب أسبوعيَّة مع التطورات السلبيَّة لفيروس "كورونا".

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركيَّة في ختام تعاملات أمس، لمستويات قياسيَّة جديدة لتحقق مكاسب

أسبوعيَّة.

وكشفت بيانات اقتصاديَّة عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين خلال الشهر الحالي، كما صعدت مبيعات التجزئة خلال كانون الثاني.

في حين تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الرابعة في آخر 5 أشهر، فيما استقرت أسعار الواردات الأميركيَّة مع هبوط تكاليف

الوقود.

بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينيَّة في ختام تعاملات أمس لتحقق أول مكاسب أسبوعية في

5 أشهر.

في حين تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانيَّة في نهاية الجلسة لتسجل خسائر

أسبوعيَّة.

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