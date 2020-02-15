ابو الغيط: إقليم كوردستان نموذج ناجح للحكم في العراق

2020/02/15 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبتمع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن 2020 والذي تستضيفه ألمانيا بمشاركة العديد من صناع القرار في العالم.

واستعرض الاجتماع مجمل التطورات في العراق والمنطقة، وتم التشديد على ضرورة التهدئة ومعالجة النزاعات بالحوار والسبل السلمية.

ونقل بيان صادر عن حكومة الاقليم عن ابو الغيط قوله، "إقليم كوردستان نموذج ناجح للحكم في العراق، وهذا يعود الى حكمة وقيادة الرئيس مسعود بارزاني، وإلى حكمتكم".

وأضاف أن الجامعة العربية تدعم حقوق الكورد في إطار العراق.

هذا وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان موقف الجامعة العربية، وأعرب عن أمله بأن تستمر في ممارسة دورها الإيجابي من أجل استقرار العراق والمنطقة.

ويواصل رئيس حكومة إقليم كوردستان إجراء اجتماعات مع كبار المسؤولين العالميين المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020.

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