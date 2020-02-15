برشلونة يساوي الريال بالنقاط بفوز صعب على خيتافي

2020/02/15 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

واصل فريق برشلونة مطاردته لريال مدريد على صدارة الليغا الاسبانية، بعد الفوز اليوم السبت، (15 شباط 2020)، على خيتافي 2-1، في لقاء جرى بملعب الكامب نو، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

بداية الشوط الاول المباراة شهدت تسيد برشلونة في الضغط والهجوم، فيما كان دفاع خيتافي صاحب المركز الثالث مغلقا على الهجمات البرشلونية، وعجز ميسي وجريزمان بالوصول الى حارس خيتافي رغم الضغط المتواصل، والغى الفار هدفا لخيتافي في الدقيقة 24، بعد ان تحول الضغط لصالح خيتافي، لكن برشلونة عاد ليتسيد اللقاء وهدف التقدم في الدقيقة 33 بواسطة جريزمان، وضاعف سيرجي روبرتو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 39 ، واستمر ضغط برشلونة ولاحت له فرصا لزيادة غلة الاهداف حتى نهاية الشوط الاول الذي انتهى بهدفي البرسا دون رد من خيتافي.

ورغم افضلية برشلونة في الشوط الثاني الا ان اخطاء دفاعه منحت خيتافي هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 66 بتسديدة أنجل لويس رودريجز غير المراقب، واستمرت اخطاء دفاع برشلونة بعد تواصل ضغط خيتافي في الربع ساعة الاخيرة وكان الاخير قريبا للتعادل، لكن اللقاء استمر بنتيجة 2-1 حتى النهاية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة الى النقطة 52 وهو نفس رصيد ريال مدريد المتصدر بفارق الاهداف، فيما تنتظر الاخير بنفس الجولة يوم غد الاحد مباراة امام سيلتا فيغو ،على الجانب الآخر تجمد رصيد خيتافي عند النقطة والمركز الثالث.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز انتهت بفوز البارسا (2-0).

بغداد اليوم/ متابعة

دشن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم السبت،( 15 شباط 2020)، الكأس الذهبية الخاصة ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2020، المقرر إقامتها في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي &quo

بغداد اليوم-متابعة

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أنه سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في تصفيات القارة المؤهلة لمونديال 2022 التي تبدأ في مارس المقبل.

وقال "الكونميبول"، إنه "سيتحمل تكاليف ت

بغداد اليوم/ بغداد

ينطلق يوم غد الاحد،( 16 شباط 2020) دوري الكرة العراقي الممتاز بعد غياب اجباري بسبب الظروف التي يمر بها البلد، بديربي جماهيري يجمع الزوراء والطلبة.

وقال المؤرشف الكروي حسام المعمار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مباريات ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( برشلونة يساوي الريال بالنقاط بفوز صعب على خيتافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( برشلونة يساوي الريال بالنقاط بفوز صعب على خيتافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).