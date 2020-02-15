التيار الصدري يرد على اتهام اعضاء فيه بشن هجوم بـ’’السلاح الأبيض

2020/02/15 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي البارز، في التيار الصدري، ورئيس لجنة الامن النيابية السابق، حاكم الزاملي، السبت (15 شباط 2020)، على اتهام انصار التيار، بتنفيذ عمليات طعن للمتظاهرين بـ"السلاح الابيض" في ساحة التحرير.

وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، ان "اتهام التيار الصدري، بزج عناصره في ساحات التظاهر من أجل طعن المتظاهرين بـ(السلاح الأبيض)، امر غير صحيح"، مشيرا الى ان "التيار الصدري واضح في توجهه بدعم التظاهرات، وهو اساس التظاهرات السلمية، حيث لا توجد اي توجيهات لأي فرد من التيار الصدري، سواء المتظاهرين او غيرهم، بالاعتداء او التجاوز على اي متظاهر".

وبين ان "التيار الصدري، يدرك ان قوة التظاهرات، تصب في مصلحة العراق، وقد اعطى التيار أكثر من 200 شهيدا فيها وعددا كبيرا من الجرحى من أجل ان الضغط على الحكومات لتغيير وتعديل مسارها، ولكي نضغط على الاحزاب الفاسدة والشخصيات الفاسدة للابتعاد عن تهديد وابتزاز المواطنين".

وأكد الزاملي ان "من يبث هكذا شائعات، هم الجهات التي ضربت مصالحها، وهم من الأحزاب والشخصيات الفاسدة"، مؤكدا انه "لا يوجد اي شرخ بين المتظاهرين والتيار الصدري"، مضيفا ان "الجهات الفاسدة، حاولت ايجاد هكذا شرخ بين الفريقين لكنها فشلت".

وأشار الى ان "المندسين والمخربين المتواجدين في ساحات التظاهر، هم من انصار الاحزاب والشخصيات الفاسدة".

وكانت وسائل اعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد اتهمت خلال الساعات السابقة، انصار التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، بشن هجوم بـ(السلاج الأبيض)، على المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق وعقب قرار الصدر بحل أصحاب القبعات الزراق ، أكد الزاملي، الأربعاء (12 شباط 2020)، ان انصار التيار، مازالوا يتواجدون في ساحات التظاهر والاعتصام، رغم القرار .وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، ان "التيار الصدري، باق في التظاهرات، وحل أصحاب القبعات الزرقاء، لا يعني انهاء دور التيار في الاحتجاجات الشعبية، والقيام بواجباته في التظاهر السلمي والحفاظ على سلمية التظاهر وعدم حرفها".وأضاف ان "كما ان التيار موجود كي لا يسمح للأحزاب والشخصيات الفاسدة، ان تركب موجة التظاهرات، والتي تحاول استغلال دماء الشهداء من المتظاهرين من أجل الحصول على المغانم".وأشار الى ان "التيار الصدري باق في التظاهرات ووجوده يقوي التظاهرات، وحل القبعات الزرقاء، لا يعني انسحاب التيار الصدري من التظاهرات، بل هو باق ودوره باق منذ انطلاق الثورة في أكتوبر ولغاية الساعة".وأضاف الزاملي ان "التيار الصدري، اعطى شهداء وجرحى خلال ثورة أكتوبر، ولازال لغاية الآن يقدم التضحيات من أجل ادامة زخم التظاهرات وقوتها وتنقيتها من بعض المندسين".

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس كتلة النصر البرلمانية النائب عدنان الزرفي، السبت (15 شباط 2020)، عدم اعتراض كتلته على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الزرفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كتلة النصر لم تقدم اس

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، اليوم السبت (15 شباط 2020)، على اعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قرب تقديم وزراء حكومته .

وقال الغانمي في حديث لـ ( بغداد اليوم ) " نأمل ان تكون حكومة كفاءات

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، السبت (15 شباط 2020)، إن العراق ابلغ الاتحاد الاوروبي رفضه للعودة القسريّة للعراقيين المُقِيمين في دول الاتحاد.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخ

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