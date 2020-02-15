2020/02/15 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف من ميونخ : لا رسائل من السعودية حول مبادرة سلام في المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف من ميونخ : لا رسائل من السعودية حول مبادرة سلام في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف من ميونخ : لا رسائل من السعودية حول مبادرة سلام في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).