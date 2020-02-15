النقل تعلن مد سكك حديد الى مختلف الارصفة في موانئ ام قصر

2020/02/15 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم السبت، عن مد سكك حديد الى مختلف الارصفة في موانئ ام قصر، مؤكداً اكتمال تنفيذ مشروع تأهيل السكك الحديد الواصل بين مصفى بيجي ومصفى القيارة.وقال لعيبي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إنه “تم اكتمال تنفيذ مشروع تأهيل السكك الحديد الواصل بين مصفى بيجي ومصفى […]

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