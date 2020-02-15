وزير الخارجية السعودي: لا اتصالات مباشرة مع إيران وعلى طهران تغيير سلوكها أولا

2020/02/15 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن الرياض سترد على أي استفزاز إيراني، مطالبا طهران بتغيير سلوكها أولا.

وقال بن فرحان في تصريح، إن المملكة تسعى الى إيجاد طرق لوقف التصعيد في المنطقة، إلا أن الرياض سترد على أي استفزاز على أراضيها من قبل إيران، داعيا طهران الى إيقاف أعمالها العدائية وتغيير سياستها في المنطقة قبل إقامة أية اتصالات مباشرة مع السعودية.

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