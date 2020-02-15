ما هي مخاطر شرب الكثير من الشاي يومياً؟

2020/02/15 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتبر الشاي من المشروبات الأكثر شيوعاً في العالم علماً أن شربه يعود بالكثير من الفوائد على الصحة، فهو يحمي من الإصابة ببعض أنواع السرطان بفضل احتوائه على مكونات تحد من نمو الخلايا السرطانية.

كما انه حارق ممتاز للدهون الضارة وخصوصاً تلك التي تتجمع في منطقة البطن.



وهو يعد مصدراً مهماً لمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة عليها كما من أمراض القلب.

ورغم كل هذه المنافع من المهم الانتباه الى عدم المبالغة في شرب الشاي.



والسبب أن هذا قد يؤدي إلى أعراض جانبية سلبية منها زيادة الشعور بالقلق واضطرابات النوم ونقص الحديد في الدم.

كذلك من الممكن أن يلحق هذا المشروب الضرر بصحة الفم والأسنان حيث يترك البقع الصفراء أو البنية عليها.



كما أن الحموضة التي تتتج عملية تخمره يمكن أن تعرض مينا الأسنان للأذى.

ويحتوي الشاي أيضاً على مادة التانين التي تجعل علمية امتصاص الدم للحديد صعبة، وهو ما يمكن أن يسبب مع مرور الوقت فقر الدم.



ولهذا ينصح بالاعتدال في شربه وبتناول كوب إلى كوبين يومياً منه فقط.

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