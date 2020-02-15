علاوي :اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي

2020/02/15 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} كتب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بصفحته على تويتر تغريدة بشأن آخر تطورات تشكيل الحكومة المؤقته ذكر في مقدمتها "إننا اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي،" لافتا الى ان الإنجاز يكمن في الكابينة الوزارية التي تضمت وزراء نزيهين ومستقلين واكفاء على حد قوله،

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