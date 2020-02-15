2020/02/15 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت صحيفة “ذا صن” البيريطانية، اساليب وإشارات تستخدمها ملكة بيريطانيا إليزابيث الثانية على أساليب للتخلص من الأحاديث المملة والاشخاص غير المرغوب بهم لوقت طويل اثناء الاجتماع بها.وبحسب الصحيفة فإن “الملكة تستخدم خاتمها الذهبي الذي قدمه لها الأمير فيليب، حيث ترتديه بشكل دائم في المناسبات وعندما تمد يدها إلى الخاتم يتدخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشارات سرية.. هكذا تتخلص الملكة إليزابيث من الاجتماعات والاشخاص المملين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشارات سرية.. هكذا تتخلص الملكة إليزابيث من الاجتماعات والاشخاص المملين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).