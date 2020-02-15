نائب عن الفتح: لن نمنح ثقتنا لأي مرشح في كابينة محمد علاوي

2020/02/15 | 20:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد تحالف الفتح، اليوم السبت، أن منح الثقة للكابينة الوزارية لحكومة المكلّف محمد توفيق علاوي مرهونة بدراسة السير الذاتية للمرشحين..وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “الكتل السياسية اتفقت على عدم منح الثقة لأيّ مرشح لشغل الحقائب الوزارية ما لم يتم الاطلاع على كامل […]

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