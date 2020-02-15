الخارجية: العراق غير معنيّ بسياسة المحاور في تأمين الملاحة بالخليج

2020/02/15 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عدم مشاركة العراق بأيّ محور عسكري أو أمني في تأمين أمن الملاحة في الخليج.

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