2020/02/15 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، اليوم السبت، أن منح الثقة للكابينة الوزارية لحكومة المكلّف محمد توفيق علاوي مرهونة بدراسة السير الذاتية للمرشحين..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: السير الذاتية للمرشحين كفيلة بنيل ثقة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: السير الذاتية للمرشحين كفيلة بنيل ثقة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).