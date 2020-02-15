فوز صعب لبرشلونة على خيتافي في الدوري الإسباني

2020/02/15 | 20:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق برشلونة الانتصار بنتجية (2-1) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا.

وسجل الأهداف لبرشلونة جريزمان وسيرجي روبيرتو في الدقائق 33 و39، بينما سجل أنخيل رودريجيز لخيتافي في الدقيقة 66.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وتجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.

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