2020/02/15 | 20:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، اليوم السبت، عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في قضاء القائم غربي المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ وبمتابعة من استخبارات قيادة عمليات الجزيرة القت القبض على اثنين من الإرهابيين في قضاء القائم في محافظة الانبار".واضافت انهما "من العناصر التي قدمت الدعم اللوجستي والمعلوماتي لداعش الارهابي قبل التحرير"، مؤكدة انهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابيين اثنين غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابيين اثنين غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).