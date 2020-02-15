برشلونة يتجاوز عقبة خيتافي بثنائية في الليغا

2020/02/15 | 20:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةحقق برشلونة فوزاً صعباً على خيتافي بنتيجة (2-1) في المباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا الاسبانية.وسجل لبرشلونة غريزمان وسيرجي روبيرتو في الدقيقتين 33 و39، بينما أحرز أنخيل رودريغيز لخيتافي في الدقيقة 66وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في وصافة ترتيب الليغا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي لعب مباراة واحدة أقل، وتجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.

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