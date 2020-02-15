المتحدث باسم الداخلية: اغلب من هاجموا القوات الأمنية قرب ساحات التظاهر من المحكومين وأصحاب السوابق

2020/02/15 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، السبت (15 شباط 2020)، إن اغلب من هاجموا القوات الأمنية قرب ساحات التظاهر من المحكومين وأصحاب السوابق.

وذكر المحنا في تصريح صحفي، أن "اغلب الذين قبضت عليهم القوات الامنية قرب ساحات التظاهر بعد مهاجمتهم تلك القوات هم من المحكومين بقضايا جنائية و من أصحاب السوابق".

واضاف أن "القوات الامنية القت القبض على العديد من العصابات المتورطة بعمليات الخطف التي تستهدف المتظاهرين، مما قلل نسبهاً كثيراً".

وبشأن الحرائق قال المحنا، إنها "تستهدف اغلب المحال التي تحتوي بضائع كثيرة ما كبد التجار خسائر كبيرة"، لافتا إلى أن "وظيفة القوات الامنية فرض الامن ومن يتجاوز على القانون يرد عليه وفق القانون".

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق هائل داخل كرفانات شركة تنفذ مشروع الممر الثاني لطريق الموت في ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقا هائلا التهم كرفانات الشركة الماليزية والتي تعمل لانشاء ا

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، السبت (15 شباط 2020)، عن الالية التي تتبعها وزارة الداخلية في التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الصحافيون والناشطون.

وقال المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (15 شباط 2020)، اندلاع حريق داخل مبنى من 5 طوابق في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اندلاع حادث حريق كبير داخل بناية مكونة من خمس طوابق في منطقة

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