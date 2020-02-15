2020/02/15 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انقطاع ١٦ عاماً ..وزير النقل يعلن دخول قاطرات السكك الى القيارة ومصفاها لنقل المنتجات النفطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 20:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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