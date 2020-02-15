الصفدي: العلاقة بين الأردن وإقليم كوردستان أخوية وتاريخية

2020/02/15 | 20:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني خلال اجتماعه مع الصفدي في ميونيخ - صورة: كوردستان 24

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