2020/02/15 | 20:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية إنزال جوي..مكافحة الإرهاب تطيح بـ10 "دواعش" في حمرين

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