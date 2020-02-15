نجدة بغداد تقبض على ارهابي و36 متسولا في بغداد

2020/02/15 | 20:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة نجدة بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على ارهابي و36 متسولا في مناطق مختلفة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، ن"دوريات نجدة التاجي القت القبض على شخص يحمل هوية مزورة ضمن منطقة التاجي خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيق".

واضافت، ان"دوريات شرطة نجدة اليرموك، تمكنت من العثور على عجلة مطلوبة والقبض على صاحبها خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة".

واشارت الى، ان"دورياتها تمكنت ايضا من إلقاء القبض على ٣٦ متسولا ضمن التقاطعات، ضمن حملة قامت بها مديرية نجدة بغداد بأشراف مباشر من قبل مديرها العميد علي كريم، للحد من هذه الظاهرة وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة".

وبينت، ان"دوريات نجدة اليرموك، تمكنت ايضا من إلقاء القبض على شخص صادر بحقه أمر قبض وفق المادة ٤ إرهاب ضمن منطقة الداودي ببغداد، من خلال نصب سيطرة ضمن المنطقة المذكورة أعلاه"

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