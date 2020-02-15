شرطة بابل تعتقل مطلوب بقضايا التزوير في المحافظة

2020/02/15 | 20:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، اعتقال مطلوب بقضايا التزوير في نقطة تفتيش أمنية شمالي المحافظة.

وذكر بيان للقيادة تلقته "الغد برس"، ان "مفارز من فوج الطوارئ السادس التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الافراد, تمكنت من اعتقال شخص من سكنة العاصمة مطلوب لهيئة النزاهة وفق المادتين ( 298 و 292 ق ع ) اثر ممارسة امنية ضمن سيطرة الزيتون، بعد مطابقة بياناته الشخصية في الحاسبة الامنية الموجودة داخل السيطرة شمالي المحافظة".

واشار المصدر الى ان"المفارز نقلت المعتقل الى مركز احتجاز أمني تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب".

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