برشلونة يهزم خيتافي ويواصل ملاحقة ريال مدريد في الدوري الإسباني

2020/02/15 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يفوز على ضيفه خيتافي 2-1 في الجولة 24 من الدوري الإسباني

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