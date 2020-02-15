2020/02/15 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة مصرية تكشف تفاصيل أول إصابة بكورونا المستقلة / قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن أول مريض بفيروس “كورونا” في مصر شاب يبلغ من العمر 33 عاما، مضيفة أن الأعراض الإكلينيكية للمرض لم تظهر عليه على الرغم من حمله للفيروس.وأوضحت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، عمرو أديب، على قناة “MBC مصر” أنه […]

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