ابعاد رئيس جهاز ’’باراستن’’ المخابراتي في كردستان الخلافات بين نيجرفان ومسرور

2020/02/15 | 20:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت (15 شباط 2020)، عن ابعاد القيادي في الحزب نزهت حالي دوله مري، من جهاز “باراستن” المخابراتي بأمر مباشر من رئيس الحزب مسعود […]

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