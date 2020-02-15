شرطة بابل تعتقل متهمًا بقضايا التزوير في المحافظة

2020/02/15 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، اعتقال مطلوب بقضايا التزوير في نقطة تفتيش أمنية شمالي المحافظة.وذكر بيان للقيادة تلقته “العهد نيوز”، ان “مفارز من فوج الطوارئ السادس التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الافراد, تمكنت من اعتقال شخص من سكنة العاصمة مطلوب لهيئة النزاهة […]

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