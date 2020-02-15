2020/02/15 | 20:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من مكافحة الارهاب، السبت، من قتل 10 ارهابيين بانزال جوي في حمرين.وذكر مصدر من قوة مكافحة الارهاب, ان”قوة من جهاز مكافحة الارهاب تقتل 10 ارهابيين بانزال جوي في حمرين”.دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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