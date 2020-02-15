2020/02/15 | 20:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن اكمال تاهيل خط السكك الحديد الرابط بين مصفيي بيجي والقيارة لتسهيل نقل المنتجات النفطية.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في مؤتمر صحفي، ان انه “تم اكمال تنفيذ مشروع تأهيل السكك الحديد الواصل بين مصفى بيجي ومصفى القيارة”، مؤكدا ان “دخول القاطرات الى القيارة ومصفاها يعد الاول منذ ١٦

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل: اكملنا تاهيل خط سكك حديد “بيجي – القيارة” لتسهيل نقل المنتجات النفطية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل: اكملنا تاهيل خط سكك حديد “بيجي – القيارة” لتسهيل نقل المنتجات النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل: اكملنا تاهيل خط سكك حديد “بيجي – القيارة” لتسهيل نقل المنتجات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).