مؤيدو الصدر يتظاهرون ويرددون ” كلنا عشيرة واحدة والشيخ سيد مقتدى ” !!

2020/02/15 | 20:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف من مؤيدي زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في العاصمة بغداد ومدن أخرى جنوبي البلاد، منددين بما اعتبروه تعرضا “لرموز دينية” بعد انتقادات طالت زعيمهم.وسار مؤيدو […]

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