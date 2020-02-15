برشلونة يشعل سباق الصدارة بفوز صعب على خيتافي

2020/02/15 | 20:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك برشلونة بآماله في الحفاظ عى لقبه كبطل الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز صعب على مضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الليغا.وبهذا الفوز يتساوى برشلونة مع غريمه ريال مدريد برصيد 52 نقطة لكل منهما، بانتظار لقاء يوم غد الذي سيجمع “الميرنغي” مع ضيفه سيلتا فيغو.وفي حال فوز العملاق

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