برشلونة يعبر عقبة خيتافي في الليغا

2020/02/15 | 20:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق برشلونة فوزا بنتجية (2-1) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا.

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