صحة بغداد: رفع الحجر عن العراقيين العائدين من الصين

2020/02/15 | 20:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة بغداد اليوم السبت، سلامة العراقيين العائدين من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بـ”كورونا”، وانتهاء فترة الحجر التي أخضعوا لها فور عودتهم إلى البلاد.وقال جاسب الحجامي، مدير عام دائرة صحة بغداد فرع الكرخ: “غادرت مستشفى الفرات العام اليوم، آخر دفعة من أفراد الجالية العراقية القادمة من مدينة ووهان الصينية، والمؤلفة من 11 فردا،

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