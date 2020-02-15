كتب كوكو المتهور

2020/02/15 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجابري أُزيل الحديث النبوي الشريف “إنما بُعثت معلماً” بأصباغ من تلك التي تستخدم في كتابة عبارات إغلاق المؤسسات والمدارس، من عصابة مكافحة الدوام، ويعتبرون إغلاقها بأمر الشعب، وخط فوق قول الرسول الكريم (ص):” وقال كوكو: من يداوم باع الوطن” ويليها بعبارة “انذار أخير”!! لم يعد الحديث النبوي واضحاً على جدار المدرسة، وعلى المدرسين والطلاب […]

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