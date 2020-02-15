عضو بالأمن النيابية: القوات الأجنبية سيطرت على القواعد العسكرية في العراق وتواجد الناتو غير قانوني

2020/02/15 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال عضو لجنة الأمن النيابية، النائب علي الغانمي، اليوم السبت، لا توجد قواعد عسكرية أجنبية في العراق وإنما قواعد سيطرت عليها هذه القوات نتيجة الوضع الأمني المتردي بالبلد.وذكر الغانمي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “العراق لا يوجد فيه قواعد عسكرية أجنبية وإنما قواعد سيطرت عليها هذه القوات […]

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