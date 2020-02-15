القيارة تشهد حدثاً اقتصادياً مهماً لأول مرة منذ 16 عاماً

2020/02/15 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، يوم السبت، انجاز مشروع سكك مصفى القيارة لنقل مشتقات النفط إلى عموم محافظات البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاماً.

وقال لعيبي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "هذا الخط من الخطوط الاستراتيجية والحيوية لنقل المشتقات النفطية عبر احواض السكك التخصصية إلى عموم المحافظات بواسطة القطارات"، مبيناً أن "هذا الانجاز يعتبر دعم للأقتصاد العراقي وبداية صفحة جديدة في هذا المضمار الحيوي لإعادة الحياة للمناطق الشمالية التي تضررت بناها التحتية بسبب عبث عصابات داعش بخطوط السكك وابنيتها".

وأشار وزير النقل، الى "إعادة تأهيل السداد الترابية المنجرفة ومد حديد السكة والعوارض الكونكريتية المتضررة وإزالة العبوات الناسفة وتفجير البعض منها بالتنسيق مع قيادة قوات الجهد الهندسي فضلا عن ازالة السواتر الترابية واعادة تاهيل مقتربات جسر الجرناف ودفنها بحدود 7 الى 12 متراً وتعويض المفاصل والجسور المتضررة لتسهيل فتح خطوط السكة، وبذلك تم تسيير القطارات التجريبية التي تكللت بنجاح وانسيابية عالية في السير".

وبين لعيبي انه "تم تأهيل وإعادة بناء خطوط السكك للمناطق الشمالية المتضررة للنهوض بواقع السكك ابتداء من الخطوط الممتدة من محطة قطار بيجي والواصلة عبر محطات (الجرناف ووادي المر ومحطة القيارة وصولا إلى مصفى القيارة)".

ويبلغ طول خط سكة الحديد التي جرى إعادة تأهيلها 140 كيلومترا على امتداد 7 محطات.

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