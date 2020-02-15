2020/02/15 | 21:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اليوم السبت ,عن الالية التي تتبعها وزارة الداخلية في التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الصحافيون والناشطون. وقال المحنا في بيان له، إن “وزارة الداخلية تتعامل مع جميع قضايا التهديد التي يتلقاها الصحافيون والناشطون بشكل ٍ متساو حتى لو كانت تلك التهديدات من قبل جهات سياسية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تكشف عن آليتها في التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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