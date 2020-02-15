2020/02/15 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة تتخطى خيتافي بشق الأنفس في الليغا بغداد – ساري تحسين حقق فريق برشلونة بكرة القدم امس السبت فوزا صعبا بنتجية هدفين مقابل هدف واحد خلال مواجهة خيتافي وذلك ضمن منافسات الجولة الـرابعة والعشرين من الدوري الاسباني .وسجل من كتيبة البلوغرانا اللاعبين جريزمان وسيرجي روبيرتو في الدقائق 33 و39 بينما […]

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