2020/02/15 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راصد جوي يحذّر من منخفض جديد الأنواء: تساقط أمطار متفاوتة في جميع المناطق وإرتفاع الحرارة بغداد – فائز جواد توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط امطار متفاوتة الشدة في جميع المناطق اليوم الاحد مع ارتفاع درجات الحرارة بضع درجات .وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس فإن […]

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