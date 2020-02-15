2020/02/15 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغادرة آخر دفعة من عراقيي ووهان المستشفى بغداد – قصي منذر غادرت مستشفى الفرات العام امس السبت اخر دفعة من افراد الجالية العراقية العائدة من مدينة ووهان الصينية والمؤلفة من احد عشر فرداً ، بعد ان تمت استضافتهم لمدة أسبوعين كاملين ، وتم التأكد من سلامتهم من الأمراض الانتقالية ولاسيما فايروس كورونا.وبهذا […]

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