محمد بركة - قائمة الشركات ال 112 الداعمة للاستيطان هي قائمة الرعب للاحتلال

2020/02/15 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بركة أصدر مجلس حقوق الانسان قائمة تتضمن 112 شركة عالمية متورطة في النشاط الاستيطاني في المشروع في المناطق المحتلة من عام 1967.يذكر ان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة قد قام في العام 2016 بتكليف مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بتقديم قاعدة بيانية للشركات المتورطة في نشاطات عينية متعلقة بالمستوطنات بما يشمل النشاطات التالية (وفق القرار حسب ما جاء في موقع بي بي سي):تزويد معدات او مقدرا......

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