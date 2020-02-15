خليل اندراوس - من وراء الارهاب الدولي (2-2)

2020/02/15 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس تسعى الامبريالية الامريكية بشكل وقح وسافر للهيمنة، خاصة في امريكا اللاتينية، والتي تعتبرها ضيعة لها والدليل الساطع على ذلك الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد شعبي السلفادور ونيكارغوا في الماضي والآن ضد كوبا وفنزويلا.وفي الشرق الاوسط تسعى اسرائيل والولايات المتحدة وبتعاون مع الرجعية العربية وخاصة الآن من خلال بداية سياسات التطبيع مع بعض الدول العربية، وطرح ما يسمى صفقة القرن، الى تحقيق ......

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