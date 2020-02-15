كاملة طيون - عندما تُضرب النساء يتعطل العالم

2020/02/15 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاملة_طيون يخيّل لي أحيانًا أن تحويل يوم المرأة العالمي لعيد نحتفل به، نتبادل خلاله التهاني، نرقص ونطالب بالهدايا الثمينة، هو مؤامرة أخرى علينا نحن النساء، لإيهامنا بأننا يجب أن نفرح كوننا قد حصّلنا كل حقوقنا، وأن سقف الاسمنت الذي يحد طموحاتنا هو فعلًا سطح الكون ونهايته، ولا شيء لنا بعده.ثم أتراجع، وأذكّر نفسي بالإنجازات العظيمة التي أحرزتها النساء في العالم، أذكّر نفسي بـ "ثورة الخبز والورود" عام 18......

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