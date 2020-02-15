2020/02/15 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادزار فريق من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، مدينة تلعفر في محافظة نينوى، لبحث إجراءات فتح مقبرة جماعية يُعتقد أنها تضم رفات نحو ألف شخص قتلهم تنظيم داعش الإرهابي.وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "المقبرة تتواجد في محيط تلعفر، ووفقا لشهود عيان فإنها تضم رفات 600 من الضحايا الايزيديين و400 من التركمان الشيعة".وأضاف أن "هؤلاء الضحايا كان تنظيم داعش قد قتلهم خلال سيطرته على المنطقة".وأشار إلى أن "وفدا من مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية لشؤون المفقودين التقى خلال زيارته للمنطقة، اليوم السبت، بعوائل المفقودين".ولفت البياتي إلى أن "اللجنة الدولية تتولى تقديم المساعدة للحكومة العراقية في فتح المقابر الجماعية"، مشيرا الى أنه "وفقا لقانون المقابر الجماعية تتولى مؤسسة الشهداء مسؤولية فتح المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها في البلاد".واوضح أن"المقبرة المذكورة كانت سابقا ملغمة بالعبوات وتم رفع الألغام عنها، لكن لم يتم فتحها حتى الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش جمع الشيعة والإيزيديين في مقبرة واحدة ولجنة دولية تتهيأ لفتحها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش جمع الشيعة والإيزيديين في مقبرة واحدة ولجنة دولية تتهيأ لفتحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).