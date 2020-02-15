2020/02/15 | 21:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت إن قتل الولايات المتحدة الامريكية لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لم يؤثر على قدرة الجماعة المتشددة في تنفيذ الهجمات، محذرا من عودة ظهور المسلحين مرة اخرى في العراق.

جاء ذلك في تصريح ادلى به بارزاني الى صحيفة "واشنطن بوست" اليوم على هامش المؤتمر الامني المنعقد في في مدينة ميونخ في المانيا.

وقال بارزاني ان تنظيم داعش "يعيد تنظيم صفوفه"، ويشن هجمات في شمال وغرب العراق، مكررا مخاوفه من عودة ظهور التنظيم المتشدد مرة اخرى وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو في وقت سابق من اليوم.

واضاف ان قتل البغدادي لم يحد من قدرة التنظيم على شن الهجمات، مشيرًا إلى قدرة الخلايا المحلية لداعش على العمل بشكل مستقل عن القيادة المركزية للتنظيم.

وتابع بارزاني ان مقاتلي التنظيم "لم يتوقفوا عن تجنيد المزيد من الناس ، ولم يتوقفوا عن شن الهجمات"، معبرا عن امله بان تتمكن كل من واشنطن وبغداد من وضع آلية للحفاظ على عديد القوات الاجنبية في العراق.

وقال بارزاني إن وجود القوات الأوروبية "مرتبط إلى حد كبير بوجود الولايات المتحدة".

وحول مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني ، قال بارزاني إن "أي نوع من تصعيد التوتر في المنطقة لا يساعد على ترسيخ الاستقرار".

وعبر عن أمله بان تخفض جميع الاطراف من حدة التصعيد وان تركز على مكافحة الارهاب في المنطقة، قائلا ان "هذا الامر ينبغي ان تكون له الأولوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: مقتل البغدادي لم يؤثر على قدرة داعش والتنظيم لايزال يجند الناس بصفوفه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: مقتل البغدادي لم يؤثر على قدرة داعش والتنظيم لايزال يجند الناس بصفوفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).