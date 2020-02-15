عمليات بغداد: حريق الخلاني كان مفتعلاً وخلف خسائر جسيمة

2020/02/15 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بياناً بخصوص حادث الحريق الذي نشب في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وجاء في البيان الذي أصدرته القيادة، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "أقدمت مجموعة من وسط المتظاهرين على افتعال حريق داخل إحدى البنايات المكونة من خمسة طوابق، ضمن المنطقة المخصصة للتظاهرة والقريبة من ساحة الخلاني ببغداد ".

وأضاف "وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنعه من التوسع داخل طوابق البناية أو العمارات المجاورة، رغم تعرض هذه الفرق اثناء عمليات المكافحة الى مضايقات من قبل اشخاص هناك، مما اضطرها الى الاستعانة بالأجهزة الأمنية لتأمينها".

وأشارت الى ان "الحادث اسفر عن خسائر مادية جسيمة في المخازن داخل هذه البناية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني، السيطرة على الحريق الذي اندلع ببناية تجارية في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل بناية مكونة من خمس طوابق تضم مخازن لكماليات السيارات بمشاركة 15 فرقة اطفاء".

واضاف أن "الفرق وصلت الى موقع الحريق وباشرت بعمليات حصر النيران والاقتحام المباشر حتى السيطرة على السنة النيران داخل البناية المحترقة ".

واضاف البيان أنه "تم توجيه عجلة السلم المخصصة لإطفاء الابنية المرتفعة والسيطرة على النيران"، لافتا إلى أنها "تمكنت من انهاء الحريق دون اصابات بشرية".

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