بالصور.. وصول وفد الوحدة الاماراتي الى اربيل قبل ملاقاة الشرطة الاثنين بالابطال

2020/02/15 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

وصل اليوم السبت، (15 شباط 2020)، وفد فريق الوحدة الاماراتي بكرة القدم الى مدينة اربيل ، قبل ملاقاة ...





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